Incendi: pericolo 'alto' confermato sino a domenica 2

La Protezione civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato il livello "alto" di allerta per pericolo incendi, che passa da giallo ad arancione nella zona di Cagliari, per la giornata di domenica 2 luglio.

In Sardegna in queste ore, oltre al gran caldo, è presente un forte vento di maestrale, che potrebbe favorire la pericolosità degli incendi.

Le condizioni sono tali - si legge nel bollettino - che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.