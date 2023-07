Con lo scooter contro un'auto, morto un uomo a Sassari

Un uomo di 40 anni è morto intorno sabato notte a Sassari dopo che lo scooter su cui viaggiava come passeggero si è scontrato con una Bmw in via Leoncavallo, nel quartiere Santa Maria di Pisa.

I medici del 118 intervenuti sul posto hanno cercato disperatamente di salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato inutile. Il conducente dello scooter è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove si trova ora ricoverato con prognosi riservata.

La Polizia locale ha eseguito i rilievi dell'incidente e sta ricostruendo la dinamica dello scontro per stabilire eventuali responsabilità.

TRAGEDIA SULLA SP 17 PER VILLASIMIUS. Incidente mortale in viale Leonardo Da Vinci, sulla litoranea per Villasimius: un minorenne, che viaggiava in sella a uno scooter insieme a un amico, ha perso la vita in seguito alle ferite riportate dopo la caduta dal mezzo. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia: lo scooter sarebbe finito fuori strada senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto un'ambulanza del 118 e la Polizia Stradale. L'altro giovanissimo in sella al motorino, secondo quanto si apprende, avrebbe riportato solo qualche contusione e non sarebbe in pericolo di vita.