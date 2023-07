Calcio: Cagliari, ufficiale l'acquisto di Sulemana dal Verona

Ora è ufficiale: Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, è il primo acquisto del Cagliari.

Si trasferisce in rossoblù dal Verona a titolo definitivo: superate le visite mediche, ieri a Villa Stuart a Roma, il centrocampista ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento a favore del club per un'ulteriore stagione.

Ghanese, è partito dal vivaio dell'Atalanta per poi passare all'Hellas. Nel campionato Primavera 2021-22, ha totalizzato 17 presenze, 1 gol e 3 assist. Ha esordito in A lo scorso 9 ottobre contro la Salernitana, collezionando nella stagione appena conclusa 17 gare: era in campo dal primo minuto anche nello spareggio salvezza vinto contro lo Spezia.