Cagliari: visite mediche per Sulemana, Bellanova al Torino

Primo giorno ufficiale di calciomercato. E il Cagliari sta concludendo e formalizzando tutte le operazioni già avviate nelle scorse settimane.

Visite mediche ieri a Villa Stuart a Roma per Ibrahim Sulemana, classe 2003, il primo acquisto del Cagliari che si prepara alla Serie A. Ora si attende solo l'ufficializzazione del passaggio dal Verona al club rossoblu.

Ceduto definitivamente al Torino il laterale destro Raoul Bellanova. Arrivato in Sardegna dal Bordeaux, Ligue 1, nella stagione 2021-22 ha totalizzato in rossoblù 31 presenze, 2 assist e 1 gol, segnando la sua prima rete in Serie A proprio contro i granata, il 27 febbraio 2022, in Torino-Cagliari 1-2.

Poi il prestito all'Inter, con i nerazzurri che però non hanno esercitato il diritto di riscatto.

Altre partenze: via in prestito l'attaccante Nik Prelec al WSG Tirol. Prelec ha giocato in rossoblù 16 gare con 2 assist: è sceso in campo anche nella finale playoff di Bari. In uscita anche il Primavera Davide Veroli: il difensore, classe 2003, si trasferisce al Catanzaro con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del Cagliari.

Gli obiettivi del Cagliari per le prossime giornate di mercato: nel mirino i doriani Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello e l'ex Samp Jakub Jankto. Ai saluti per scadenza di contratto gli attaccanti Filippo Falco (fine prestito e ritorno alla Stella Rossa) e Vincenzo Millico. Ciocci potrebbe essere ceduto in prestito al Pescara. E il Cagliari sta cercando un altro portiere da affiancare a Radunovic e Aresti.