Prima notte a 600 metri per minatori sardi in lotta

E' trascorsa abbastanza tranquillamente la prima notte a 600 metri di profondità per il gruppo di minatori che da ieri mattina sono asserragliati in due pozzi nella miniera di Genna Tres Montis a Silius, a 50 chilometri da Cagliari, nella provincia del Sud Sardegna.

C'è attesa per l'incontro convocato questa mattina in Regione al quale sono stati invitati, tra gli altri, l'Igea, la società in house che finora ha gestito il giacimento di fluorite e quarzo, e il nuovo concessionario privato, la Mineraria Gerrei. I sindacati e i 34 minatori sollecitano risposte per garantire un futuro occupazionale a tutti i lavoratori, oltre al pagamento dell'ultima mensilità arretrata e il passo indietro su alcuni possibili trasferimenti a 200 chilometri di distanza dal sito estrattivo.

"E' una giornata importante perché urge trovare una soluzione che possa permettere di far uscire dalla miniera i lavoratori in protesta - spiega all'ANSA Giampiero Manca della Filctem Cgil di Cagliari - Andremo alla riunione con questo spirito e questo intento".

Oggi è l'ultimo giorno della gestione di Igea, dall'1 luglio infatti arriva il nuovo concessionario, la Mineraria del Gerrei. Ma le premesse per l'arrivo della nuova gestione, fanno sapere i sindacati, non sono buone. "In 30 anni della mia esperienza nel sindacato - attacca il segretario generale della Femca Cisl Sardegna, Marco Nappi - non ho mai visto che un'azienda non parlasse con i sindacati e non rispondesse ai tavoli istituzionali. Ora ci auguriamo che arrivino presto quelle risposte che i 34 minatori chiedono sul proprio futuro occupazionale".

La Regione è pronta a fare la sua parte. "Vogliamo far luce sul mancato rispetto, da parte di Igea, delle indicazioni fornite dalla Giunta e discordiamo con la decisione unilaterale di spostare i minatori nel sito di Lula, a 200 chilomentri di distanza dai territori nei quali attualmente sono impiegati - sottolinea l'assessora dell'Industria, Anita Pili - E ci auguriamo di fare chiarezza su quelle che saranno le reali ricadute industriali e occupazionali nel territorio, in vista dell'imminente inizio dell'attività della Mineraria Gerrei".