Miniera occupata, ipotesi d'intesa per sbloccare la vertenza

Un gruppo di minatori di Silius passerà dall'1 luglio con la gestione del concessionario privato, la Mineraria Gerrei, mentre per gli altri nessun trasferimento a 200 chilometri di distanza, nella miniera di SoS Enattos a Lula, ma un impiego nel più vicino sito di Assemini, alle porte di Cagliari. Per quest'ultimo passaggio, sarebbe pronta per l'approvazione una delibera di giunta. La stessa giunta dovrebbe anche predisporre una atto di indirizzo per pagare l'ultima mensilità non arrivata ai lavoratori.

La possibile soluzione alla vertenza è emersa, secondo quanto apprende l'ANSA, dal confronto di oggi in Regione tra l'assessora dell'Industria Anita Pili, i vertici di Igea, la società in house che finora ha gestito il giacimento di fluorite e quarzo, e del nuovo concessionario privato Mineraria Gerrei e i sindacati. L'ipotesi di intesa, che dovrà essere formalizzata dalle parti in un verbale condiviso, verrà sottoposta nelle prossime ore ai minatori che da ieri sono asserragliati a 600 metri di profondità nel sito di Genna Tres Montis, a 50 chilometri da Cagliari. Dall'assemblea dei lavoratori dipende lo stop o meno dell'occupazione dei due pozzi.