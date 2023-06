L'elegante latin jazz di Eliane Elias a Marina Piccola

Serata nel segno del latin jazz a Cagliari. Sul palco allestito a Marina Piccola è attesa Eliane Elias. La pianista e cantante, compositrice e arrangiatrice, considerata una stella della musica internazionale, sarà protagonista il 13 luglio alle 21,30 di un live accompagnata da Marc Johnson al contrabbasso, Leandro Pellegrino alla chitarra e Rafael Barata alla batteria.

Il concerto, organizzato da Bflat & Forma & Poesia nel Jazz, è inserito nel programma Cagliari dal vivo 2023. Con il suo nuovo album "Quietude", guiderà il pubblico alla scoperta delle sue radici brasiliane con la sensualità della sua voce e il virtuosismo strumentale. Vincitrice di quattro Latin Grammy, nella sua lunga carriera ha inciso 31 dischi e venduto 3 milioni di copie.

Marcato senso del ritmo, improvvisazione fluente ed intensità, belle aperture melodiche e una tecnica invidiabile ne fanno, dall'86, la protagonista per etichette leggendarie come Denon, Blue Note, Emi e Rca. Fra quelle premiatissime incisioni spiccano Solos and Duets con Herbie Hancock, di per sé indiscutibile attestato di stima, i trio con Jack DeJohnette e Joey Baron, gli omaggi alla Bossa, Antonio Carlos Jobim, Chet Baker e Bill Evans.