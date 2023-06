Jack Devecchi nuovo club manager della Dinamo Sassari

Dopo 17 anni consecutivi in campo con la maglia della Dinamo, 808 partire e sei trofei vinti, Jack Devecchi, il capitano, veste giacca e cravatta e dalla prossima stagione agonistica sarà il nuovo club manager dei biancoblu. Che non avrebbe lasciato Sassari e che avrebbe trovato una nuova collocazione in casa Dinamo, Devecchi lo aveva annunciato alla fine della regular season, comunicando il suo ritiro dal basket giocato. In occasione del tradizionale incontro di fine stagione con sponsor e partner, l'amministratore delegato della Dinamo Banco di Sardegna, Francesco Sardara, ha ufficializzato il nuovo incarico affidato a Devecchi.

Una figura che sarà prezioso collante all'interno della società tra parte sportiva e dirigenziale, un osservatore privilegiato che incarna l'uomo-Dinamo per eccellenza. "Grazie per questi anni bellissimi da giocatore, la pacchia ora è finita - ha scherzato Jack - e si inizia a lavorare seriamente. Cercheremo di portare energie nuove, sono super pronto, positivo e carico per questa nuova mansione: l'obiettivo è crescere e fare nuovi step, per questo siamo già al lavoro".

A tracciare il bilancio della stagione conclusa con la semifinale scudetti contro Milano, è coach Piero Bucchi: "È stata un'annata particolare iniziata con difficoltà ma la chiave è sempre credere nelle cose che si fanno. Abbiamo individuato un obiettivo comune e da lì sono stati tre-quattro mesi di altissimo livello in cui ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire". Ora lo sguardo è al futuro: "Con Federico Pasquini stiamo già lavorando al futuro, abbiamo tracciato una rotta e sono sicuro che l'apporto di Jack in questa nuova mansione sarà fondamentale".