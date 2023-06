Da lunedì parcheggi gratis per 2 ore all'aeroporto di Cagliari

Da lunedì 3 luglio all'aeroporto di Cagliari sarà possibile parcheggiare gratuitamente per due ore nell'area attrezzata da Sogaer per soddisfare l'esigenza sempre crescente di posti auto di chi accompagna o viene ad accogliere i passeggeri nello scalo.

Il nuovo parcheggio denominato Free2Park si trova a lato della zona Arrivi dell'aerostazione, è comodamente raggiungibile a piedi dalla stessa e può accogliere contemporaneamente fino a 150 autovetture. Per favorire la fruizione del servizio da parte del maggior numero di persone, il parcheggio Free2Park potrà essere utilizzato per un tempo massimo di due ore, oltre le quali le auto verranno rimosse e posizionate in altri parcheggi a pagamento. L'apertura di Free2Park fa parte di un insieme di iniziative promosse dalla società di gestione dell'aeroporto per rendere migliore l'esperienza del viaggio.