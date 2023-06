Campus universitario a Olbia, avviso per assegnare i 53 alloggi

Il protocollo d'intesa sottoscritto dal Cipnes Gallura con Ersu Sassari e Università di Sassari ha portato i suoi frutti e grazie anche alla condivisione con il ministero dell'Università e Ricerca dell'iniziativa per la fruibilità della struttura ex Geovillage a Olbia, adesso la carenza di alloggi per gli studenti in città potrà essere in parte colmata.

È stato reso pubblico l'avviso per accedere a 53 alloggi universitari le cui camere saranno disponibili a partire dall'anno accademico 2023/2024 che inizierà il prossimo ottobre. Gli alloggi, arredati e dotati di toilette interna a uso esclusivo e di impianto di climatizzazione, sono collegati con il centro cittadino dalle linee dei bus dell'Aspo.

Nell'ex compendio del Geovillage, trasformato in un vero e proprio campus universitario, sono presenti aree comuni per attività ricreative, con servizi di portineria e vigilanza assicurati dalla reception, area mensa dove gli studenti possono consumare i pasti per la colazione, il pranzo e la cena, area lavanderia con servizio self-service, e un'area "student hub" concepita come aula studio collettiva servita da sistema wi-fi.

Gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 2023/2024, le matricole, i dottorandi e anche gli studenti Erasmus, possono consultare l'Avviso pubblico del Cipnes Gallura, e dovranno presentare la richiesta entro il 21 luglio 2023 compilando il modulo scaricabili dal sito dell'ente consortile. La scelta del Cipnes Gallura di puntare su questo tipo di servizi essenziali è alla base delle linee guida che l'ente si è dato per riuscire a garantire maggiori e più qualificati servizi all'Università a Olbia, e sostenere il pieno diritto allo studio delle nuove generazioni, contribuendo alla sostenibilità dell'economia di Olbia e della Gallura, gli spazi in cui opera il consorzio industriale.