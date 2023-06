Butti, 'connettività fondamentale per migliorare turismo

"In campo per donare alla Sardegna la connettività - dal cloud alle telecomunicazioni - che serve all'isola per ospitare i turisti. Ma anche per tutti quei settori dell'economia non legati necessariamente alle vacanze". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Alessio Butti, a margine del convegno "Reti ultraveloci, sfide e opportunità nella regione Sardegna", che si svolge a Cagliari.

Butti ha spiegato che, per il momento, sulla banda ultralarga sono stati investiti in Sardegna circa 500 milioni di euro. "Ma ora con i nuovi fondi del Pnrr - ha aggiunto - abbiamo deciso di rivedere le nostre strategie sulla connettività. E siamo qui proprio perché abbiamo bisogno della massima collaborazione da parte delle istituzioni sarde: è necessario fare fronte comune". La situazione della connettività in Sardegna? "Stiamo studiando la situazione nell'isola - ha detto - e ci risulta che i problemi siano omogenei in tutto il territorio".