Ad Arzachena 140 monopattini e 60 bici elettriche in sharing

Centoquaranta monopattini e sessanta biciclette a pedalata assistita saranno disponibili da oggi nel centro storico di Arzachena e nei suoi borghi sul mare di Porto Cervo, Porto Cervo Marina, Liscia di Vacca, Baja Sardinia, Cannigione e La Conia. L'azienda Dott, tra i leader europei della micromobilita urbana, si è aggiudicata il bando di gara pubblicato dal Comune.

E' possibile noleggiare un monopattino o una bicicletta in sharing scaricando la app Dott dagli store sul proprio smartphone, Appstore e Playstore e registrando un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ai maggiorenni. I mezzi sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e controlla la velocità, che non può superare i 20 chilometri orari per i monopattini e i 25 per le biciclette. Il servizio sarà gestito in modalità point to point, con postazioni di parcheggio fisse per garantire l'ordine e il decoro urbano.

"Con questa novità integriamo il piano di mobilità del Comune affiancando monopattini e bici elettriche al servizio del trasporto pubblico locale classico offerto a bordo dei bus Lu Pustali - spiega Stefania Fresu, delegata ai Trasporti e Attività Produttive - Con un uso consapevole dei mezzi di micromobilità possiamo anche rispondere alle esigenze di residenti e turisti per spostamenti all'interno del centro urbano e dei singoli borghi in sicurezza". "Siamo molto orgogliosi di lanciare il nostro servizio ad Arzachena e in Costa Smeralda, un'area altamente strategica per noi, soprattutto durante la stagione estiva", sottolinea Vittorio Gattari, responsabile relazioni istituzionali di Dott Italia.