Torna Festival Liberevento, tra gli ospiti Sabina Guzzanti

Letteratura in primo piano, poi musica con un festival nel festival "Musichevento". Ma anche promozione del territorio e dell'enogastronomia, tra escursioni e degustazioni. Dal 7 luglio al 28 agosto ritorna per la 12/a edizione il festival culturale LiberEvento. Organizzato dall'associazione ContraMilonga, con la direzione artistica di Claudio Moica, è annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione. In scenari suggestivi tra Cagliari, Calasetta, Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Piscinas, Portoscuso, Sant'Antioco, Teulada, Villamassargia sono attesi oltre trenta ospiti con la formula "a tu per tu con gli autori".

Tra i nomi Sabina Guzzanti, Roberta Bruzzone, Luca Bianchini e Giuseppe Sarcina, Michele Mirabella, Antonio Boggio, Michele Zatta, Piera Maggio, Paolo Crepet, Pino Corrias, Maria Francesca Chiappe, Tiziana Ferrario, Giovanni Follesa, Rossana Copez, Simone Tempia, Manuela Pompas, Stefano Redaelli, Annino Mele, Maurizio de Giovanni, Michele Zatta.

A Calasetta l'1 agosto serata di premiazione dei vincitori della terza edizione di "A vuxe de Câdesédda", concorso letterario intitolato a Bruno Rombi, poeta, scrittore, critico letterario e artista nato a Calasetta, scomparso nel 2020. Nel corso della serata verrà assegnato anche il premio alla carriera al giornalista e scrittore Giacomo Mameli. Presenta Giuliano Marongiu, con concerto del sassofonista Gavino Murgia.