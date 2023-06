Policlinico e Brotzu insieme per le emergenze oculistiche

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GIU - Aou Cagliari e Arnas G. Brotzu insieme per venire incontro ai cittadini nel periodo estivo per le emergenze oculistiche: dall'1 luglio al 31 agosto le due aziende si alterneranno negli accessi in urgenza.

Nel dettaglio, dall'1 al 15 luglio e dal 16 al 31 agosto la consulenza oculistica sarà garantita dalla Struttura complessa di Oculistica del San Michele dell'Arnas G. Brotzu. La guardia sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (in reperibilità dalle 20 alle 8) e il sabato dalle 8 alle 14 (in reperibilità dalle 14 alle 8 del lunedì).

Dal 16 luglio al 15 agosto la consulenza oculistica sarà, invece, garantita dalla Struttura complessa di Oculistica al Policlinico di Monserrato. La guardia sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 19.30. Per le patologie maggiori viene garantita la pronta reperibilità.

Per quanto riguarda l'urgenza pediatrica, in questo periodo verranno gestite al Brotzu dai medici del Policlinico. Se il paziente pediatrico avrà necessità di un intervento chirurgico, sarà preso in carico dalle strutture pediatriche dell'Arnas G.

Brotzu. (ANSA).