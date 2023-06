Per abbattere le liste d'attesa più soldi a medici e infermieri

Raggiunto l'accordo tra la Regione e i sindacati sulle risorse aggiuntive regionali per il riconoscimento di maggiori compensi al personale ospedaliero (80 euro lordi l'ora per i medici e 50 per il personale del comparto) in relazione a specifici progetti obiettivo delle aziende sanitarie sarde per il potenziamento delle prestazioni e abbattimento delle liste d'attesa.

"I fondi a disposizione, 8 milioni di euro, sono stati ripartiti tra le Asl e le aziende ospedaliere secondo parametri che sono stati condivisi con le organizzazioni sindacali per cercare di favorire le sedi in cui oggi si registrano le carenze più forti a livello di personale o dove comunque il volume di attività è particolarmente elevato rispetto alle forze campo", spiega l'assessore della Sanità Carlo Doria .

"Per Nuoro, ad esempio, che con il San Francesco rappresenta il terzo polo della sanità ospedaliera dell'Isola e oggi fa i conti con criticità importanti per la carenza di personale, abbiamo messo a disposizione poco meno di 1,8 milioni di euro, l'importo più consistente, per dare alla Asl un budget adeguato alle necessità. Le Rar in questa formula rappresentano un incentivo anche per i medici, infermieri e tecnici in servizio in altre aziende dell'Isola che volessero prestare attività negli ospedali del territorio".

"Oltre all'accordo sulle Rar - precisa Doria - con i sindacati abbiamo condiviso i contenuti di un altro importante istituto contrattuale, quello delle prestazioni aggiuntive del personale che è oggetto di un'nuovo accordo in itinere che verrà firmato nei prossimi giorni".

Sempre sulle prestazioni aggiuntive sono stati inoltre condivisi con i sindacati i criteri che riguarderanno tutte le altre discipline: "Abbiamo previsto - spiega l'assessore Doria - un importo fino a 80 euro lordi l'ora per i medici e fino a 60 euro lordi l'ora per il personale del comparto, che saranno poi oggetto di definizione nella contrattazione decentrata tra gli stessi sindacati e le aziende". Particolare attenzione per i tecnici di radiologia dedicati alla radioterapia.