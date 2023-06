Il Riesame conferma il sequestro di Villa Vacchi in Sardegna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Il tribunale del Riesame di Sassari ha respinto il ricorso dei difensori di Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer bolognese, confermando il sequestro del cantiere della nuova villa in costruzione sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il tema sono alcuni presunti abusi edilizi nella costruzione.

"Solo alla lettura delle motivazioni potremo capire le ragioni giuridiche che hanno indotto il Tribunale alla conferma del sequestro e predisporre un eventuale ricorso per Cassazione", dicono gli avvocati Gino Bottiglioni e Gian Comita Ragnedda, difensori di Vacchi. Il provvedimento sarà depositato entro 45 giorni. (ANSA).