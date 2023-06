Altri 20mila alberi per foresta aziendale Tiscali in Madagascar

Altri ventimila alberi per ampliare l'attuale foresta aziendale di Tiscali. È il progetto verde della società di telecomunicaizioni di Sa Illetta con l'organizzazione dell'istituto svizzero Sidi (Swiss institute for disruptive innovation). Già nel dicembre del 2021, Tiscali aveva aderito a "The Greenest", iniziativa promossa da Sidi per la riforestazione nelle zone equatoriali, acquistando un lotto di 25.000 alberi messi a dimora in Madagascar. Risultato, una riduzione di CO2 pari a 750 tonnellate all'anno e il coinvolgimento di 875 lavoratori locali.

Ora altri 20.000 alberi verranno piantumati da Sidi e dai suoi partner certificati per conto di Tiscali, la foresta aziendale conterà così di ben 45.000 alberi di diverse specie di mangrovia, la pianta scelta per la riforestazione del Madagascar. Sarà una delle più estese in Europa e contribuirà alla riduzione di 1.350 tonnellate di CO2 all'anno, garantendo al contempo ulteriori opportunità di lavoro. Le mangrovie saranno messe a dimora grazie alla vendita dei prodotti Tiscali Mobile: i clienti potranno vedere la creazione della nuova foresta e dare un ulteriore contributo mandando a una persona a loro scelta un invito per piantare un altro albero.

"Crediamo di avere la responsabilità, come azienda, di contrastare fattivamente la deforestazione e il cambiamento climatico e ci è sembrato importante rendere i nostri clienti partecipi e co-protagonisti di questa iniziativa - spiega Lorenzo Sessa, direttore commerciale di Tiscali - Abbiamo trovato in Sidi il partner ideale per portare avanti i nostri comuni valori di innovazione e sostenibilità, che oggi più che mai devono essere sviluppati di pari passo".