Vela: a Cagliari la regata nazionale giovanile Open skiff

Regata nazionale Open skiff al Windsurfing Club di Cagliari: in acqua da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio.

Un centinaio di atleti sulla linea di partenza in vista del mondiale di Rimini, circa la metà provenienti dai circoli sardi.

Tra loro il Windsurfing Club Cagliari, con 18 partecipanti, seguito dalla Lega Navale del Sulcis e dalla Arbatax Asd.

Tra gli atleti del circolo ospitante anche Enrico Loi e Antonio Simbula, nelle prime posizioni del ranking nazionale, Anna Maddaloni e Alice Furiani negli under 15 e Pietro Dedoni e Bianca Gorgerino negli under 12.

Adesioni anche dai circoli di Toscana, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Campania. Non mancano atleti di livello internazionale: quattro provengono dalla Nuova Zelanda. Tra loro anche Ewan Brazle, vincitore della precedente regata nazionale di Formia. Poi altri tre atleti dall'India e uno dal Brasile.

Per le tre categorie - under 17, 15 e 12 - l'appuntamento sulla linea di partenza per il primo via è a mezzogiorno di venerdì 30 giugno. La regata è valida, anche con una sola prova, anche ai fini della classifica nazionale Open Skiff 2023: prevede 10 prove al massimo, con non più di quattro al giorno per la categorie under 17 e 15, mentre per gli under 12 sono nove le prove in totale e tre quelle quotidiane.

Saranno premiati i primi cinque classificati di ogni categoria, senza distinzione di genere. Previsto l'arbitraggio in acqua.