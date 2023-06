Le vocazioni agricole della Sardegna si studiano con il digitale

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - L'ulivo nella Nurra, il mandorlo nella zona di Arzana e Loceri, gli agrumi a Muravera e la vite a Pula: a indicare le vocazioni agro-ecologiche di queste quattro zone della Sardegna sono i risultati del progetto Sardinia Lands, portato avanti da Agris e Crs4, con la collaborazione dell'Arpas, presentato questa mattina a Cagliari, all'hotel Holiday Inn.

Per valutare e individuare le migliori caratteristiche di quei terreni e analizzarle per scegliere quale coltura vi si adatta meglio, sono state utilizzate tecnologie avanzate che comprendono quelle aerospaziali. I dati, studiati ed elaborati, sono stati integrati in una piattaforma utile a supportare le decisioni per una pianificazione strutturata del territorio, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare gli agrosistemi locali, tenendo conto dei cambiamenti climatici in corso.

Sulle quattro macro-aree individuate sono state compiute oltre 24 rilevazioni satellitari e 30 con l'utilizzo dei droni, in 8 aziende agricole coinvolte nel progetto. "Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto dai nostri ricercatori in collaborazione con Agris Sardegna - ha sottolineato Giacomo Cao, amministratore unico Crs4 -.

Auspichiamo che le metodologie sviluppate possano trovare significative occasioni di applicazione nell'isola".

"Per la creazione della piattaforma Sardinia Lands, che è open source, è stato utilizzato un modello basato su un set di strumenti (mappe di capacità d'uso del suolo, analisi di dati satellitari, dati storici climatici, bioclimatici e agronomici) che consente di rappresentare la vocazione agricola su ampia scala", ha spiegato Daniela Satta, responsabile scientifica del progetto.

Nello specifico delle metodologie utilizzate, le attività hanno riguardato l'analisi geo-spaziale del territorio attraverso la combinazione di dati pedologici e bioclimatici.

L'obiettivo finale del progetto è lo sviluppo di un sistema di agricoltura sostenibile, che nel concreto si attua attraverso il passaggio a metodi di coltivazione innovativi, l'uso efficiente delle risorse naturali, la sostenibilità delle produzioni.

