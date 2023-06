"Estiamoinsieme", spettacoli e sport sino a settembre a Carbonia

Presentato oggi, nella sala riunioni della Torre Civica, il calendario di eventi che caratterizzerà l'estate a Carbonia.

Il sindaco Pietro Morittu ha annunciato che "il Comune di Carbonia, in stretta collaborazione con la Pro Loco, i centri commerciali naturali e le associazioni locali, ha profuso un forte impegno per organizzare e proporre alla città un cartellone di appuntamenti estivi variegato, che coinvolgerà il centro, le periferie e le frazioni con una serie di iniziative capaci di andare incontro ai molteplici gusti della cittadinanza e dei visitatori".

Una serie di appuntamenti enunciati con soddisfazione dall'assessora alla Cultura, Sport e Spettacolo Giorgia Meli, "cominciati già nel mese di giugno con eventi di varia natura.

Ultimo dei quali la rassegna cinematografica "Cinema Sotto le Stelle", preceduta dalla gara ciclistica regionale corsa domenica scorsa a Cortoghiana, che ha fatto il paio con il campionato ciclistico per sole donne svoltosi poche settimane prima nella frazione di Bacu Abis. Tra i tanti appuntamenti previsti nelle prossime settimane spiccano "Notti a Monte Sirai", il "Summer Sport Carbonia" organizzato dall'MSP nelle vie del centro che coinvolgerà circa 25 discipline sportive, gli spettacoli di danza e musica nell'Anfiteatro di piazza Marmilla, fino a "Calici sotto le stelle".

Le attività culturali, sportive e gli spettacoli sono stati organizzati sempre in stretta sinergia con l'assessorato alle Attività produttive, guidato da Michele Stivaletta, il quale ha comunicato che "gli eventi previsti per Luglio, Agosto e Settembre, sono stati preceduti da appuntamenti importanti già svoltisi nel mese di Giugno, tra cui in particolar modo il "Sulcis Iglesiente Espone". Il 5 luglio cominceranno gli appuntamenti del mercoledì sera con "Nottinsieme", dal 27 al 30 luglio avrà luogo la "Fiesta latina 2023", punto di riferimento per lo street food internazionale, mentre dal 25 al 27 agosto Carbonia ospiterà la prima edizione del "Sulcis Beer Fest" con promozione artigianale, culturale e turistica, musica, mostre, esibizione di dj internazionali e street food".