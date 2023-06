Coppia aggredita dal branco a Cagliari, fermati 3 giovani

La polizia ha dato un volto a tutti i componenti del branco che nella notte tra sabato e domenica hanno rapinato una coppia di 30enni alla Marina, ferendo uno di loro con una coltellata tra il gluteo e la coscia.

Dopo l'arresto del 18enne avvenuto già sabato notte, sono stati sottoposti a fermo un 22enne algerino richiedente asilo e due connazionali di 17 e 15 anni. Il primo è andato in carcere a Uta gli altri due nel centro per minori di Quartucciu.

Dopo l'episodio la squadra mobile e gli agenti della squadra volante non hanno mai smesso di cercare gli autori della rapina.

I filmati delle telecamere di piazza Sant'Eulalia dove è avvenuta l'aggressione e quelli della zona sono stati analizzati. I tre stranieri inquadrati dalle telecamere sono stati visti dalla polizia nella zona del porto mentre passeggiavamo: indossavano gli stessi indumenti del giorno dell'aggressione. Il personale della Mobile e della Volente li ha subito bloccati e per loro è scattato il fermo per lesioni e rapina in concorso.

I tre erano arrivati in Sardegna con gli sbarchi dei mesi scorsi e vivevano in una comunità a Iglesias.