50 artisti e 40 spettacoli al festival Logos/Cortoindanza

"Un viaggio attraverso le diverse declinazioni della danza contemporanea in un intreccio con teatro, arte circense, musica, poesia". Le parole di Simonetta Pusceddu, presidente dell'associazione Tersicorea, riassumono il senso del Festival internazionale di danza contemporanea Logos/Cortoindanza "Un Ponte da e verso l'Europa": dal 27 giugno al 17 dicembre ritorna per la 16/a edizione nello spirito del sostegno e promozione di talenti noti ed emergenti del panorama europeo.

In cartellone oltre 40 spettacoli che coinvolgono oltre 50 giovani artisti con i loro progetti in 11 luoghi della memoria tra Cagliari, Villacidro, Tratalias, Carloforte e il parco di ulivi millenari S'Ortu Mannu a Villamassargia. Il 29 e il 30 giugno a Sa Manifattura di Cagliari vanno in scena sette coreografie del "Cortoindanza XVI", provenienti da Italia, Cuba e Portogallo. Si prosegue sempre a Cagliari tra T.Off, Parco Padiglione Nervi, Casa Saddi a Pirri, con la rassegna Logos/Cortoindanza, ovvero culture in movimento.

Tra gli ospiti Nunzia Picciallo, Lucrezia Maimone, Arianna Berton, Luca Signoretti, le compagnie "Punto y Línea" e "Oltrenotte", Priscilla Pizziol e Edoardo Sgambato, Egon Gerber e Wittha Tonia, Leila Ka, Alexandre Fandard, Antonio Formisano, Alessandro Esposito, Donatella Pau, Anna Fascendini. Percorsi tra paesaggio e arte performativa il 14, 15, 20 e 21 luglio organizzati da Tersicorea con il Consorzio turistico L'Altra Sardegna in co-organizzazione con Cedac. Quattro gli incontri e lo speciale contributo di Bernabè Moya, botanico aragonese, esperto di alberi monumentali e biodiversità.

Poi due creazioni di danza: l'estratto del work in progress di "Zoologia", progetto di ricerca coreografica della compagnia Oltrenotte: ideazione, coreografie interpretazione e costumi di Lucrezia Maimone e "Figura" di Sara Angius. Il 20 agosto al Parco Padiglione Nervi la coreografa e danzatrice francese Leïla Ka porta in scena "Bouffèes" e "C'est toi qu'on adore".

Il 2 settembre Logos Cortoindanza approda al Marballu's Fest di Carloforte in co-organizzazione con Botti du Shcoggiu. Il 28 ottobre al T.Off debutta "Cenere" di e con Silvia Bandini.