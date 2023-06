Un progetto di recupero per l'ex campo nomadi di Alghero

La pineta dell'Arenosu, che fino al 2015 ospitava il campo nomadi, sarà bonificata e tornerà uno spazio verde a disposizione della città e dei turisti. La giunta comunale ha pprovato il progetto definitivo-esecutivo del primo lotto funzionale dei lavori di bonifica dell'area. Un progetto da 754.624,73 euro, finanziato dalla Regione tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

"È stato un iter lungo e difficoltoso al quale la struttura comunale ha lavorato instancabilmente per strappare al degrado e restituire una porzione importante di territorio alla libera fruizione degli algheresi" ha voluto sottolineare il sindaco, Mario Conoci.

La svolta è arrivata lo scorso febbraio con l'approvazione della proposta di Piano operativo di bonifica e il successivo via libera della conferenza di servizi. Ora la Giunta comunale ha approvato il progetto della società Lithos Srl, completando così il percorso di recupero di un'area verde di straordinario pregio, iniziato nel 2015 con lo sgombero del campo di sosta e proseguito negli anni successivi con ulteriori interventi. In particolare, nel 2020 nel corso dei lavori di caratterizzazione e messa in sicurezza sono state rimosse oltre 200 tonnellate di rifiuti.