Stagione teatrale a Arzachena con Crepet, Massini e Laudadio

Tre appuntamenti culturali ai piedi del nuraghe Albucciu. Per la stagione teatrale estiva protagonisti Paolo Crepet, Tony Laudadio e Stefano Massini, organizza la società Deamater e Ama-Auditorium multidisciplinare Arzachena. Crepet si esibirà sabato 22 luglio, alle 21, in "Comizi d'amore, un "dialogo sentimentale" accompagnato al pianoforte da Marcello Mazzoni, dove lo scrittore e psicoterapeuta offre una libera riflessione sull'amore e le passioni umane contestualizzate nella nostra epoca.

Mercoledì 9 agosto, alle 22, sarà la volta di "Pasqualino e Alessiuccia, la "città che incanta" un reading musicale tributo a Pino Daniele con testo e regia di Tony Laudadio, voce e sax, accompagnato da Ferdinando Ghidelli alla chitarra, Corrado Laudadio al basso, Almerigo Pota alla tromba, per una produzione della Casa del Contemporaneo in collaborazione con il Teatro Ricciardi.

Il terzo e ultimo appuntamento della stagione teatrale è in agenda lunedì 21 agosto, alle 22, e vedrà protagonista Stefano Massini come autore e interprete di "Alfabeto delle emozioni" per una produzione di Savà Produzioni Creative. "Visto il successo dello scorso anno con lo spettacolo di Tony Servillo - afferma Valentina Geromino, delegata alla Cultura del Comune di Arzachena - abbiamo deciso di riproporre nel cartellone degli eventi estivi una mini stagione teatrale presso il nuraghe Albucciu, in un'ottica di valorizzazione reciproca, attraverso tre imperdibili appuntamenti che mettono in scena grandi protagonisti del mondo della cultura".