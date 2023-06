Scontro nella notte a Palau, feriti padre e figlio minorenne

Due automobili si sono scontrate questa notte intorno alle 2 sulla strada statale 133 bis, nei tornanti che si trovano vicino alla frazione di La Capannaccia a Palau.

L'incidente tra le utilitarie, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, ha coinvolto quattro persone che ci viaggiavano a bordo dei veicoli: due, un padre con suo figlio minorenne, sono stati trasportati con due ambulanze nel pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti sul loro stato di salute che non è comunque apparso grave.

A mettere in sicurezza i veicoli e bonificare l'area stradale coinvolta dell'incidente è stata una squadra dei vigli del fuoco del vicino distaccamento di Arzachena.