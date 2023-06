Passerelle e sedie job per l'accesso a spiaggia Torre Grande

Con la sistemazione di nove passerelle in legno utili per favorire l'accesso all'arenile, il Comune di Oristano sta completando gli interventi per consentire la fruibilità della spiaggia di Torre Grande anche da parte dei disabili, degli anziani e di chiunque abbia difficoltà a deambulare.

"Il posizionamento quest'anno è stato condizionato dal maltempo - spiega l'assessora all'Ambiente Maria Bonaria Zedda - Con la stabilizzazione del meteo si è potuto intervenire su tutta la spiaggia, su entrambi i lati di Torre Grande". A disposizione anche le sedie job dotate di ruote che consentono lo spostamento sulla sabbia e in acqua.

"Le iniziative varate per Torre Grande - sottolinea l'amministrazione comunale -, e tra questa anche il salvamento a mare che partirà nei prossimi giorni, puntano a rendere la località marina una delle più attrezzate e sicure della Sardegna, in linea con gli standard necessari per l'ottenimento della Bandiera Blu".