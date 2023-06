Nuova gara per voli agevolati su Alghero, attesa apertura buste

Saranno aperte domani alle 11 nella sede dell'assessorato regionale dei Trasporti, le buste con le offerte arrivate nella gara per la gestione delle rotte in continuità territoriale tra Alghero, Milano e Roma. Dopo l'espletamento di questo passaggio la commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria.

La gara è stata indetta dalla Regione per coprire il periodo dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024, termine di scadenza di tutti i bandi per le rotte sarde in continuità territoriale dagli aeroporti di Cagliari e Olbia. La gara, sganciata dal resto delle rotte, si era resa necessaria dopo le eccezioni dell'Ue che aveva paventato il rischio di procedura d'infrazione dopo due bandi andati a vuoto, invocando la non necessità del carattere di urgenza.

Separata dalle altre, ora l'assessorato ha già svolto le procedure per il successivo bando. Attualmente il servizio è svolto da AeroItalia (Alghero-Roma) e Ita (Alghero-Milano), la base d'asta, aumentata dopo le gare andate deserte è di 9,1 milioni per le rotte verso Roma e 5,2 milioni da e verso Milano.