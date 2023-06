La Tesla Model Y per il car sharing a Cagliari, prima in Italia

La prima Tesla in sharing d'Italia arriva a Cagliari. L'iniziativa è firmata dalla società di car sharing Playcar che da anni opera nella sharing mobility in diverse città italiane: Cagliari, Livorno, Quartu Sant'Elena, dove è il gestore per le municipalità.

"Nel capoluogo sardo è arrivata la Model Y a rappresentare la casa automobilistica di Elon Musk che supera uno dei limiti maggiori di una parte delle auto elettriche - fa sapere Playcar - l'autonomia. Con questo modello si arriva a 531 chilometri che garantisce di avere a disposizione un'auto che permette di spostarsi con facilità al di là del perimetro urbano di Cagliari e scoprire così la comodità della guida elettrica anche lungo gli incantevoli scenari delle coste a e l'originale paesaggio interno dell'isola".

"Siamo orgogliosi di essere i primi a investire nello sharing con la Tesla - parole di Alessio Mereu amministratore di Playcar - In Nord Europa, dove i volumi di vendita delle elettriche sono più alti, ci sono già servizi di sharing con la pioniera della mobilità a emissioni zero. In Italia siamo i primi. Soddisfiamo le esigenze di chi vuole provare l'emozione della guida elettrica rilassante con tutti i benefici legati all'alta tecnologia di cui è dotata la Model Y anche in termini di sicurezza".

E' facile viaggiare con la Tesla Model Y di Playcar. Basta scaricare l'app Playcar Car Sharing e creare un account in pochi passi. L'auto potrà essere noleggiata dai primi di luglio da un parcheggio dedicato in città nella modalità round trip e rental, quindi rispettivamente con tariffa oraria o giornaliera, a seconda delle esigenze del cliente, per un appuntamento di lavoro, per il tempo libero o per una vacanza, sempre all'insegna della green mobility. Per dare il benvenuto alla nuova auto in flotta è stato realizzato un video di lancio con tecniche di videomapping e proiezioni luminose che mettono in evidenza le linee uniche della macchina associate al rebranding aziendale di Playcar.