Finisce dentro una mietitrebbia, 43enne muore a Carbonia

Incidente sul lavoro nelle campagne di Carbonia. La vittima è un agricoltore di 43 anni, Omar Locci, di Carbonia, che è rimasto chiuso all'interno di una rotoimballatrice di balle di fieno. La tragedia è avvenuta nella zona Pip di Carbonia. Il 43enne stava lavorando insieme al padre, a quanto pare nel tentativo di riparare il mezzo agricolo, quando è rimasto chiuso all'interno dello stesso. Il padre, che si trovava poco distante, lo ha sentito urlare e ha cercato di aiutarlo. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, i vigili del fuoco e poco dopo i carabinieri, ma per il 43enne non c'era più nulla da fare. Gli agenti della polizia locale di Carbonia sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Il mezzo agricolo è stato sequestrato.