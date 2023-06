Esce di strada con la moto, 56enne muore a Tempio

Stava viaggiando in moto sulla statale 392 del Lago del Coghinas, in territorio comunale di Tempio Pausania, a circa tre chilometri dal centro abitato, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'impatto con il suolo ha provocato la morte di un 56enne di Tempio Pausania, Roberto Spano, vigile del fuoco che prestava servizio nel distaccamento locale.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata e non ha coinvolto altri veicoli o persone. La strada che stava percorrendo è interrotta nel tratto più a valle, sul Ponte Diana chiuso per lavori di ristrutturazione, e non risulta quindi molto trafficata. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.