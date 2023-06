Centrodestra prova a uscire dal pantano, incontro in Consiglio

In attesa del vertice fissato per venerdì la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale, dopo le bordate lanciate questa mattina dalle opposizioni, tenta di trovare il filo per tenere unite le forze politiche che hanno espresso forti perplessità sulla vicenda dei nuovi ospedali, Fdi e Fi in primis, e provare a superare lo stallo.

Alle 18.30 nella sala della giunta nel palazzo del Consiglio, il presidente Christian Solinas dovrebbe incontrare i consiglieri di centrodestra per capire quale sarà il futuro della coalizione in Aula e soprattutto come procedere in questi giorni e per "cercare di avere una voce univoca con la stampa", sottolineano dal Psd'Az, promotore della riunione chiarificatrice.

La riunione non è stata convocata ufficialmente e qualcuno, nella stessa maggioranza, è scettico sull'appuntamento, convinto che salterà anche questo, come i vertici convocati in precedenza. È la conferma dello scontro aperto tra il presidente Solinas e diversi consiglieri della sua coalizione dopo una giornata di tensioni come quella di ieri che ha segnato un nuovo strappo e fatto emergere la distanza di posizioni tra giunta e alleati non solo sulla realizzazione dei nuovi ospedali, ma anche sul collegato alla finanziaria.