Sei misure cautelari per corteo a Milano in sostegno di Cospito

Sei misure cautelari, tra cui un divieto di dimora da Milano, due divieti di dimora con firma da Milano e tre obblighi di dimora nei comuni di residenza sono stati notificati stamani dagli agenti dalla Digos nei confronti di altrettanti esponenti di gruppi anarchici in relazione al corteo dell'11 febbraio a Milano in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo Cospito e contro il 41 bis.

Lo rende noto il gruppo di ispirazione anarchica Galipettes dal proprio profilo Facebook aggiungendo: "Non basteranno queste misure per fermare le lotte. Sempre contro il 41 bis e per un mondo senza galere".

Cospito, dopo alcuni mesi di sciopero della fame, poi sospeso, è stato traferito dal carcere di Opera a quello di Sassari.