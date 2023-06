Scontro tra auto sulla statale 196 a Villacidro, due feriti

Un uomo e una donna di 55 e 52 anni sono stati trasportati in ospedale in codice rosso a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 196 a Villacidro. Una Ford Escort condotta da un 48enne di Iglesias e con a bordo una 42enne anche lei di Iglesias, per cause non ancora accertate, si è scontrata con una Daewoo Matiz condotta da un 55enne e che trasportava una 52enne entrambi di Villacidro.

L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio S'Acquacotta. Ad avere la peggio sono stati guidatore e passeggera della Matiz, trasportati rispettivamente presso l'ospedale policlinico di Monserrato e l'ospedale Brotzu di Cagliari, fortunatamente non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Villacidro che si sono occupati dei rilievi.