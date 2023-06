Sacramenti ai risposati, la Chiesa di Cagliari accanto a coppie

Un matrimonio fallito alle spalle non deve allontanare divorziati e separati dalla Chiesa. Per questo la diocesi di Cagliari, ispirandosi alle parole e ai messaggi di Papa Francesco, lancia un percorso di ascolto e supporto. Si chiama Amoris Laetitia: a disposizione c'è uno staff laico-religioso con sacerdoti e coppie per incontrare chi non si vuole sentire fuori dalla Chiesa, per chi non ha potuto o non è riuscito a mantenere vivo il vincolo coniugale.

"L'idea - ha spiegato all'ANSA l'arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei monsignor Giuseppe Baturi - è quella di una pastorale capace di accogliere tutti. Perché pensiamo che nei legami affettivi le persone ripongano grandi speranze. Ma è altrettanto vero che quando questi legami cessano si soffre molto. Da una parte noi vogliamo incoraggiare i giovani a non avere paura del 'per sempre'. Dall'altra parte ci rivolgiamo anche alle persone che sono segnate da un grande dolore. E magari si sentono esclusi dalla Chiesa. Oppure non compresi nelle loro esigenze. Noi ci rivolgiamo a loro con percorso di ascolto, compagnia, discernimento per dire 'siete nostri fratelli', possiamo camminare insieme. Nessuno è escluso".

Si tratta di un percorso articolato, che ha preso le mosse dall'Assemblea generale straordinaria del Sinodo del 2014. L'anno successivo è arrivata l'assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si è occupata di elaborare delle linee operative per la pastorale della persona umana e della famiglia. Ai due sinodi ha fatto inoltre seguito l'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia, nella quale vengono recepite le istanze emerse dai sinodi e vengono aperte le porte ai sacramenti per i divorziati risposati.

Sessantasette cause concluse nel 2022 dai tribunali ecclesiastici sardi: 3 archiviate e 64 terminate quasi sempre (94%) con la dichiarazione di nullità del matrimonio. Per quanto riguarda la provenienza delle 81 cause introdotte nel 2022 svetta nella classifica la diocesi di Cagliari con 49 casi (60%). Seguono 10 (12%) di Tempio-Ampurias; 9 (11%) di Sassari; 6 (5%) di Oristano; 4 (3%) di Ales-Terralba; 2 (1,5%) di Ozieri; 1 (0,8%) di Iglesias; nessuna di Alghero-Bosa. Per quanto riguarda le cause, rispetto all'anno precedente, si conferma l'elevato numero di cause relative all'incapacità a esprimere un valido consenso, 84%. Decremento invece per le fattispecie simulatorie scese al 14%.