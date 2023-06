Quasi 48mila i lavoratori domestici nel 2022, in calo dell'1,9%

Sono quasi 48mila, in calo dell'1,9% rispetto all'anno precedente, i lavoratori domestici in Sardegna registrati nel 2022: sono in prevalenza donne (43.464 contro 4.503 uomini) e di nazionalità italiana, 39.429 contro 8.538 stranieri, pari al 14,5% del totale dei lavoratori domestici italiana, il dato più alto a livello nazionale. E' quanto emerso dal convegno "Tutto regolare? Colf, badanti e babysitter in Italia" organizzato da Inps e Nuova Collaborazione, associazione nazionale datori di lavoro domestico, durante il quale è stato presentato il Report 2023 curato dall'Osservatorio Inps sul lavoro domestico.

L'analisi sulle retribuzioni nel 2022 evidenzia che la percentuale più elevata dei lavoratori domestici ha uno stipendio annuo superiore ai 13.000 euro. Le donne guadagnano di più rispetto agli uomini: sotto i 5.000 euro l'anno si colloca il 46,5% dei domestici maschi, contro il 39,7% delle femmine.

Il Nord-Ovest è l'area geografica con il maggior numero di lavoratori (30,8%) e la Lombardia guida la classifica degli stranieri: 22,6% del totale. I dati del triennio 2020-2022 mostrano per i lavoratori italiani un trend più dinamico e generalizzato, in tutte le Regioni, con una diminuzione del 7,1%.

Più discontinuo il trend per gli stranieri, cresciuti del 3,7% tra il 2020 e il 2021 e diminuiti dell'8,4% nell'ultimo anno. Nel 2022 in Italia i lavoratori stranieri sono stati il 69,5% del totale, con l'Europa dell'Est in testa tra i Paesi di provenienza (35,4%). Il 17,2% di tutti i lavoratori domestici ha un'età tra i 50 e i 54 anni e il 56,9% lavora oltre le 29 ore settimanali.