Branco aggredisce e rapina una coppia in centro a Cagliari

Accerchiati dal branco, aggrediti e rapinati. È accaduto in pieno centro a Cagliari, vittime un ragazzo e una ragazza di circa 30 anni. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata tra il gluteo e la coscia: se la caverà in sette giorni. La polizia ha arrestato uno degli aggressori. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Marina, zona gettonata dal popolo della movida.

La coppia stava passeggiando quando è stata avvicinata da un gruppo di ragazzi composto da cinque o sei persone. Con uno di loro avevano avuto una discussione qualche minuto prima. Il branco ha aggredito la coppia e li ha rapinati portando via portafogli e cellulari.

Il 30enne ha reagito e uno degli aggressori lo ha accoltellato. Il gruppo si è allontanato prima dell'arrivo della polizia. Sul posto insieme alle volanti sono arrivati i medici del 118. Il ferito è stato medicato in ospedale e se la caverà in sette giorni. La polizia ha subito avviato le indagini riuscendo a catturare uno degli aggressori. Sono in corso le indagini per rintracciare i complici. Prelevati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso ogni cosa.