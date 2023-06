Artigianato e prodotti locali nel mercatino di Arzachena

Sarà un appuntamento fisso per tutte le serate estive nel centro di Arzachena: prende il via da giovedì 29 giugno il nuovo mercato serale curato dall'associazione nazionale ambulanti. Lo scorso aprile l'associazione guidata dal presidente regionale Pietro Giordo aveva partecipato al bando promosso dal Comune, e fino al 14 settembre si occuperà di allestire i vari espositori e di organizzare piccoli spettacoli con artisti di strada.

Artigianato, prodotti tipici enogastronomici e opere dell'ingegno saranno in esposizione e in vendita dalle 20 ogni sera. "Si tratta di un progetto sperimentale, una sorta di test che ci consentirà anche di coinvolgere sempre più venditori da alternare nei mesi di luglio e agosto ed, eventualmente, la prossima estate. Se riscuoterà successo tra visitatori e commercianti, l'iniziativa verrà riproposta negli anni successivi per farne un appuntamento consolidato ad Arzachena", ha spiegato l'assessora comunale al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni.