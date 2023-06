A Cagliari la seconda edizione del master del Tyrrhenian lab

Al via la seconda edizione del master di II Livello "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", promosso da Terna nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli atenei di Cagliari, Palermo e Salerno. Ampliato il numero dei posti disponibili, da 45 a 57.

Per gli studenti in possesso di laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche e informatiche sarà possibile fino al 4 settembre presentare domanda di ammissione al master, che inizierà a novembre e sarà composto di undici moduli per un totale di 60 crediti formativi. Il corso prevede percorsi personalizzati in base alle precedenti esperienze accademiche dei partecipanti, laboratori di programmazione e attività pratiche sul campo.

Una volta terminato il master, i 19 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti, saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede di Cagliari in qualità di esperti ed esperte di algoritmi e modelli per il mercato elettrico, sistemi di analisi e regolazione gestione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione.

"È una grande opportunità per i nostri studenti l'avvio di questa seconda edizione del master - ha spiegato il rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola - Questo progetto formativo suggella la forte sinergia tra il nostro ateneo e Terna e si traduce in importanti risvolti occupazionali che avranno un forte impatto anche su tutta la nostra Regione".

"Per un'azienda come Terna, che svolge un ruolo cruciale per il sistema Paese, la formazione e lo sviluppo di competenze tecniche e trasversali di alto livello rappresentano uno dei punti cardine della strategia di crescita a lungo termine", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia. amministratrice delegata di Terna.

L'azienda che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale ha pianificato un investimento di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026 per favorire lo sviluppo di competenze ingegneristiche, informatiche, statistiche e manageriali necessarie a gestire un sistema elettrico in costante evoluzione.