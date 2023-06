Richard Gere, da Ufficiale Gentiluomo a uomo ricco di pace

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Dimenticate ufficiale gentiluomo, quel Richard Gere su scoppiettante Triumph Bonneville T120 non esiste più, ora è un tranquillo uomo buddista pieno di pace che si racconta in una master class, via zoom, al Filming Sardegna Festival che si chiude stasera. Un uomo che mette come valore supremo l'umanità consapevole che "Il valore della vita umana dipende oggi più che mai da dove vieni e da quanti soldi hai".

Dice l'attore: "Penso che siamo tutti completamente uguali, ma quando ho letto sul giornale l'orribile evento che ha visto quattrocento persone perdere la vita in Grecia su una barca in Mediterraneo e la diversa attenzione dedicata alle cinque persone disperse in un sottomarino nei mari del Titanic ho capito ancora una volta quanto sia ingiusto il mondo. Tutti i Paesi mobilitavano i loro mezzi di soccorso per queste cinque persone e nessun soccorso invece per la tragedia in Grecia".

(ANSA).