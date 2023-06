Vela: l'Italia vince The Nations Trophy-Swan One Design

(ANSA) - PORTO CERVO, 24 GIU - Va all'Italia, grazie alle prestazioni dei ClubSwan 50 Vitamina e Cuordileone, The Nations Trophy-Swan One Design, evento a cadenza biennale e il più importante per le flotte ClubSwan. Secondo posto per la Germania con Hatari e Xai Vision, terzo il Principato di Monaco con ClubSwan 36 G Spot e ClubSwan 50 Moonlight. Il punteggio ottenuto nelle ragate di Porto Cervo sarà valido per la stagione 2023 del circuito The Nations League. La prossima regata organizzata dallo YCCS sarà la Coppa Europa Smeralda 888 dal 6 al 9 luglio.

Il vento di maestrale in calo ha consentito oggi alla flotta di svolgere un'ultima prova a bastone. Vincitori nelle rispettive classi sono stati G Spot tra i ClubSwan 36, Pez de Abril nella classe ClubSwan 42 mentre tra i ClubSwan 50 è stato Cuordileone a prevalere. Con la sua quarta vittoria parziale, G Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio si conferma il dominatore dell'evento di Porto Cervo nella classe ClubSwan 36. Chiude infatti con soli 9 punti mentre il secondo e il terzo classificato, Cuordileone di Edoardo Ferragamo e Fra Martina dei fratelli Pavesio, seguono entrambe con 18 punti. La parità di punteggio è stata risolta a favore di Cuordileone in virtù del primo posto nella quinta regata.

Tra i ClubSwan 42 ha avuto la meglio Mela di Andrea Rossi, con Enrico Zennaro alla tattica, su Nadir seppur a pari punti.

La barca spagnola ha subito una penalità che, unita al quarto posto odierno, la pone sul secondo gradino del podio. Terzo posto per Pez de Abril di Jose Maria Meseguer grazie alla vittoria nella prova odierna.

Hatari di Marcus Brennecke, con Markus Wieser alla tattica, ha dominato la serie nella classe ClubSwan 50 vincendo grazie a un'ottima media di punteggio, con due vittorie parziali, due secondi e due terzi posti, mentre è stato scartato come peggior risultato un settimo. Al secondo e terzo posto seguono Vitamina di Andrea Lacorte e Cuordileone di Leonardo Ferragamo rispettivamente con 25 e 26 punti. (ANSA).