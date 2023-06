Solinas difende i nuovi ospedali, 'basta polemiche, sono vitali'

Gli attacchi delle opposizioni e i maldipancia nel centrdestra, spingono Solinas a rispondere alle polemiche che in questi giorni investono la sua riforma sanitaria, ribadendo la necessità di costruire in Sardegna quattro nuovi ospedali, a Sassari, Alghero, Cagliari e nel Sulcis Iglesiente. Il nuovo assetto, ricorda il governatore in una nota, è un impegno preso con i sardi già prima della campagna elettorale per le ultime regionali, frenato nella sua attuazione a causa di 2 anni e mezzo di pandemia. "Il Covid non ha però cancellato la promessa fatta", chiarisce il presidente.

Solinas parla di polemiche stumentali per "trascinare il discorso sul piano dello scontro politico fine a sè stesso e poco utile alla collettività" e sottolinea che "dire no alla realizzazione dei nuovi ospedali significherebbe lasciare indietro la Sardegna e i sardi, mentre il mondo corre in avanti". "Oggi - argomenta - alcuni fra gli ospedali più importanti dell'Isola sono ospitati in strutture vecchie di oltre cinquant'anni, spesso fatiscenti, in edifici che si sviluppano in verticale in una concezione ormai superata. Abbiamo bisogno di strutture moderne, con uno sviluppo orizzontale che consenta un'organizzazione dei servizi e dei percorsi più razionale e performante, con standard che non potranno mai essere raggiunti nelle condizioni attuali".

Sul piatto c'è un finanziamento di oltre 1,5 milioni di euro, "frutto di una contrattazione con il Governo da me portata avanti in questi anni", precisa Solinas. Quanto alla tempistica spiega: "Realizzare i nuovi ospedali non significa abbandonare le vecchie strutture. Queste verranno mantenute in perfetta efficienza fino all'apertura delle nuove. Solo allora si procederà alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dei vecchi plessi da destinare a nuovi servizi sanitari, socio-assistenziiali e amministrativi".

Il capitolo spinoso del Brotzu: il governatore non dà speranze al progetto della piasta tecnologica ("non riqualificherà nemmeno un metro quadro del vecchio ospedale") e respinge la logica di chi "pur di avvelenare il clima" è arrivato "a mettere in contrapposizione il nuovo stadio con il nuovo ospedale pubblico d'eccellenza da 1.000 posti letto, che accorperebbe Brotzu e Businco". "Bene - sgombra il campo Solinas - non esiste alcuna contrapposizione tra stadio e nuovi ospedali e fare chiarezza è un obbligo per impedire che continuino strumentalizzazioni che fanno male a tutti e non rispondono agli interessi dei cittadini".