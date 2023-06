Le vacanze di lusso in villa, la Costa Smeralda fa il pieno

(ANSA) - PORTO CERVO, 24 GIU - La Sardegna è una delle regioni leader in Italia per il turismo estivo. E il 2023 viene indicato come anno record per l'Isola: sono 14,2 milioni le presenze attese, pari a 3 milioni di arrivi per una crescita dell'11,9% rispetto al 2022. Una prospettiva incoraggiante che può contare su un ulteriore trend di crescita, quello proveniente degli affitti brevi di ville e casali di pregio che, secondo i dati dell'Osservatorio Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), segna in Sardegna un +70% nelle settimane prenotate rispetto al 2019 (giugno-settembre).

Non è un caso, quindi, se Emma Villas ha deciso di inaugurare nella Promenade du Port di Porto Cervo il suo terzo Hub-Store dopo le recenti aperture di Siena e Argentario. L'azienda è in grado di offrire ai proprietari una soluzione di rental e property management a copertura di tutte le incombenze connesse alla locazione, e agli ospiti il supporto, con un concierge dedicato, per vivere appieno l'esperienza della vacanza in villa.

Già premiata lo scorso anno con un boom di circa 15 milioni di presenze, la Sardegna si candida a fare ancora meglio nel 2023, pronta a salire sul podio delle destinazioni più scelte dagli italiani. Soggiorneranno in media per 1,4 settimane, superando abbondantemente la media dei pernottamenti nel resto d'Italia che si attesta intorno alle 1,28 settimane, spendendo per l'affitto di una villa ad uso esclusivo una media di 6.800 euro a settimana.

I dati ufficiali danno il senso di un grande potenziale dell'Isola: dall'analisi di Omi, l'Osservatorio del mercato immobiliare pubblicata anche sul sito delle Agenzie delle Entrate, risultano in Sardegna 43.500 immobili di pregio tra ville, villini e abitazioni signorili potenzialmente 'aggredibil' dal mercato del vacation rental. (ANSA).