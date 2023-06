All'ospedale di Olbia una Diabetologia a misura di bambino

Un volto nuovo è stato dato agli spazi che ospitano i piccoli pazienti della Diabetologia pediatrica nell'ex ospedale San Giovanni di Dio a Olbia. Grazie all'iniziativa promossa dall'associazione Diabete Gallura e accolta dalla Asl, la sala d'attesa del reparto si è arricchita di libri per l'infanzia donati dalla Croce Rossa con il sostegno delle librerie Giunti, tavolini da disegno, giochi e stampe di animali sulle pareti.

Battezzata dal direttore dell'unità operativa Giancarlo Tonolo, dalla pediatra dietologa della struttura, Gavina Piredda e dai rappresentanti dell'associazione promotrice con il presidente Gabriele Palitta, la sala d'attesa è pronta ad accogliere al meglio i pazienti. "Un'iniziativa meritoria - ha sottolineato Tonolo - che abbiamo accolto con grande piacere e che è pienamente in linea con l'impegno della Asl verso il tema dell'umanizzazione delle cure e del paziente al centro di ogni attività". Circa 140 sono i pazienti a partire dai tre anni di età, provenienti dalla Gallura e non solo, che vengono seguiti nell'ospedale di Olbia.

"La collaborazione con l'associazione va avanti da anni - ha spiegato Gavina Piredda - perché ci dà un fondamentale supporto sia durante la fase più delicata, quella del primo ricovero dei bimbi in ospedale, fondamentale per la formazione, sia nel passo successivo, grazie al confronto e al dialogo costante con famiglie che hanno in comune la patologia dei rispettivi figli". L'associazione Diabete Gallura, costola di Agd Italia e parte integrante della Federazione rete sarda diabete, e la Asl da tempo hanno fatto squadra per far diventare il reparto di Diabetologia un punto di riferimento per le famiglie dei pazienti in giovane età.