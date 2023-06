Su un'auto rubata cercano di speronare i Carabinieri a Olbia

Due giovani poco più che ventenni sono stati fermati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Olbia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale residenti in città, La coppia di amici, la scorsa notte, si trovava a bordo di un'auto rubata nella località balneare di Pittulongu, quando alla vista della pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli stradali ha cercato di scappare e speronare la vettura degli uomini dell'Arma. Dopo un inseguimento i Carabinieri sono riusciti a fermare i due e portarli in caserma. Alla guida del veicolo rubato si trovava il ventenne che solo pochi giorni fa era stato denunciato per il furto di un'automobile da un noleggio di Olbia. In quell'occasione era stata denunciata anche la sua ragazza, una 16enne olbiese accusata di ricettazione.