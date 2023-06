Regione va avanti su nuovi ospedali, centrodestra in allarme

Il tema della sanità, con la realizzazione di quattro nuovi ospedali in Sardegna, rischia di dare un duro scossone agli ultimi mesi di legislatura della maggioranza di centrodestra a guida Solinas. Le opposizioni continuano ad attaccare e sperano che la seduta di martedì 27 possa far emergere tutti i mal di pancia delle forze che sostengono la maggioranza, con la discussione delle due mozioni presentate da Pd, Progressisti, M5s e Avs.

Ad aggiungere benzina sul fuoco a pochi giorni dalla seduta è Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, che denuncia un'accelerazione dell'esecutivo sul programma delle nuove strutture. Nei giorni scorsi, infatti, il nuovo responsabile unico dell'Ares Giampiero Testoni ha firmato una determinazione da quasi 139mila euro per l'affidamento di un incarico professionale per lo studio di fattibilità del nuovo ospedale Città di Cagliari. L'atto dà corso di fatto alla delibera dell'1 giugno di Christian Solinas con cui dopo due anni ha dato avvio alla riforma sanitaria del 2021.

Non solo sanità: il centrodestra sardo, Fdi e Fi in testa, continua a scalpitare per chiedere il tanto atteso confronto interno. Il presidente Solinas aveva annunciato un vertice, in programma il giorno della morte di Silvio Berlusconi, poi rinviato. Si sarebbe dovuto tenere oggi ma è slittato ancora. Ieri Fi ha puntato i piedi sul collegato alla finanziaria con una nota firmata da tutti i consiglieri del gruppo, chiedendo un confronto prima del voto in Aula. L'ex vice presidente della giunta, Alessandra Zedda, ha chiarito ieri all'ANSA i punti: più coraggio e incisività su urbanistica ed enti locali, c'è poco tempo.