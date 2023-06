Laura Dern, sogno di lavorare con Sorrentino

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GIU - Sogna di lavorare con Sorrentino "spero che prima o poi accada", crede, con qualche riserva, al cambiamento nei confronti delle donne, racconta il trauma del divorzio coi genitori, la sua visione del politicamente corretto, il problema dei pesticidi e il giusto tempo (per essere capiti) che si prendono i grandi come Fellini e Lynch.

Questi solo alcuni argomenti toccati dalla diva di David Lynch, l'attrice di Cuore selvaggio e Blue Velvet oggi a Forte Village dove riceverà stasera Filming Italy International Award.

Dice sulle donne: "Penso che molte cose siano cambiate, in diverse aree della società americana, ma ci sono dei passi avanti e delle resistenze. Insomma c'è il cambiamento e poi bisogna lavorare perché questo cambiamento persista". (ANSA).