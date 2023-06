Inaugurato a Porto Torres il polo intermodale passeggeri

(ANSA) - PORTO TORRES, 23 GIU - Lo scalo marittimo di Porto Torres ha un nuovo polo intermodale passeggeri. La struttura, nata dalla trasformazione della vecchia stazione marittima, è stata inaugurata oggi dal sindaco Massimo Mulas, presenti l'amministratore di Arst Roberto Neroni, il direttore operativo territoriale di Rfi Alberto Parsi, l'assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro, autorità civili e militari.

Per rendere il polo operativo, riorganizzando i servizi di accoglienza, trasporto e sicurezza dei viaggiatori nell'area portuale, sono stati realizzati diversi interventi: via Bassu è diventata il capolinea delle linee Arst e Atp; sono state abbattute due barriere fisiche che impedivano alla stazione marittima un collegamento pedonale diretto con quella ferroviaria da un alto e con il molo Segni dall'altro; è stato affidato in gestione il bar interno, che si aggiunge così ai servizi al pubblico già offerti dalle compagnie marittime, da Arst e dall'ufficio turistico comunale; è stata riorganizzata tutta la viabilità, con la previsione di ulteriori parcheggi per taxi e Ncc.