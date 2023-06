In Gallura un centro elaborazione dati a supporto della fibra

L'innovazione delle fibre ottiche sottomarine arriva in Gallura e trova casa nel nuovo data center di Siportal inaugurato nel distretto produttivo del Cipnes a Olbia. L'azienda siciliana offre servizi di copertura internet nelle zone periferiche della penisola e ha deciso di investire nel territorio gallurese portando una tecnologia modulare alimentata a pannelli solari con l'ausilio di inverter creati dall'azienda cinese Huawei.

"Il territorio gallurese è da noi considerato strategico per il Mediterraneo e abbiamo recepito la richiesta dei suoi amministratori che vogliono fare un salto in avanti in termini di innovazione tecnologica; questa infrastruttura sarà fondamentale per raggiungere questo scopo - ha dichiarato Francesco Saluta, fondatore e amministratore delegato di Siportal durante la cerimonia di inaugurazione - Ci aspettiamo che in futuro sempre più grandi imprese investiranno nel digitale, basti pensare che la stima prevede che nei prossimi dieci anni le fibre nel Mediterraneo quintuplicheranno e molte di queste si fermeranno in Sardegna. Noi abbiamo creato le condizioni per far sì che questi operatori possano trovare in Gallura il luogo tecnologicamente più adeguato per offrire i loro servizi ai clienti. Qui tutti gli operatori potranno trovare spazio".

Grande soddisfazione per l'apertura del nuovo centro di elaborazione dati è stata espressa dal presidente del Cipnes Gianni Sarti e dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi. La Siportal, infatti, è l'azienda che ha portato la fibra ottica in città e nel territorio della Costa Smeralda. Al momento le fibre già installate potranno fare riferimento al nuovo data center per immagazzinare i dati; colossi mondiali come Google e il gruppo Facebook hanno già iniziato a posate le proprie fibre.