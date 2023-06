Il mega yacht a vela di Bezos per la prima volta in C. Smeralda

(ANSA) - PORTO CERVO, 23 GIU - È stato varato da poche settimane e in queste ore viene già avvistato nelle acque della Costa Smeralda: per il nuovo mega yacht a vela Koru, che prende il nome dalla parola Maori "nuovi inizi", lungo 127 metri, largo 16, con tre alberi, di proprietà di Jeff Bezos, noto imprenditore informatico statunitense e patron di Amazon, è stata scelta come prima meta l'esclusivo paradiso delle vacanzae dei vip. Lo yacht, indicato come il secondo più grande al mondo, è stato fotografato e postato sul canale Instagram Costasmeraldaofficial.

Cinquecento milioni di dollari il suo valore stimato: un vero e proprio gioiello del mare che richiede un equipaggio di quaranta marinai e un costo operativo annuo di 25 milioni di dollari. Cifre da capogiro che non scalfiscono però i conti di Bezos, terzo uomo più ricco al mondo secondo la rivista Forbes.

Il mega yacht a vela è un autentico garage navigante che porta un elicottero, di proprietà della fidanzata del patron di Amazon, Lauren Sanchez, auto, moto d'acqua e altre barche. Non si sa se Bezos e la compagna si trovino a bordo o se raggiungeranno la Costa Smeralda nelle prossime settimane. Per ora il loro Koru naviga pacifico nelle acque smeraldine.

