Cagliari dal vivo nelle periferie con 200 spettacoli in estate

Cagliari dal vivo anche nelle periferie. Duecento appuntamenti dal Borgo Sant'Elia a Sant'Avendrace. Per fare musica o teatro saranno utilizzate piazze, strade e anche scuole. Oltre gli spazi più classici di Fiera, Ippodromo e Lazzaretto. In fase di definizione anche un'area spettacoli al Parco della musica, ha annunciato il sindaco Paolo Truzzu in conferenza stampa, perché in piazza Nazzari dovrebbero cominciare i lavori per il mercato civico provvisorio.

Oltre 80 fra concerti e laboratori a tema musicale, con la partecipazione di grandi artisti locali, nazionali e internazionali come Skunk Anansie ( che ha già suonato alla Fiera), Eliane Elias (13 luglio Anfiteatro Marina Piccola), i rapper Nitro, Sgribaz, Nino La-Do (13 agosto Corte del Lazzaretto) Tonino Carotone (28 luglio Ex Vetreria), Frenetik & Orang (23 settembre), Marina Rey (24 settembre Lungomare Sant'Elia), e tanti altri. Più di un centinaio di eventi legati al mondo del teatro e delle arti performative, con ospiti come il duo artistico Rezzamastrella (30 settembre alla Fiera), Marina Massironi (10 novembre Tse), Christian Raimo (14 ottobre alla Fiera).

Finanziato con 500 mila euro di fondi del Ministero della Cultura, Cagliari dal vivo 2023 si svolgerà tra i quartieri di Borgo Sant'Elia, Cep, Is Mirrionis, Giorgino, Monte Mixi, Mulinu Becciu, Pirri, Poetto, San Michele e Sant'Avendrace. "Saranno occasione di intrattenimento per cagliaritani e turisti", ha sottolineato il primo cittadino. Nella categoria musica si sono aggiudicati un contributo di 100 mila euro Vox Day, Domina edizioni musicali, Sardegna Concerti per un totale complessivo di 80 eventi tra concerti, esibizioni di gruppi musicali, laboratori e attività didattiche. Nella sezione dedicata alle attività multidisciplinari si sono aggiudicati il contributo in sei: Cedac, il Crogiuolo, Asmed, Theandric,Teatro di Sardegna, Aquilone di Viviana.

"Anche quest'anno con Cagliari dal vivo viene ribadita l'intenzione di riconnettere le aree periferiche del capoluogo col centro coinvolgendole direttamente nell'offerta culturale cittadina", ha chiarito l'assessora alla Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau. Le attività di Cagliari dal vivo si sommano agli altri eventi inseriti nel cartellone finanziato con i contributi ordinari dell'amministrazione come Louise Marshall (ha suonato al Cortile del Conservatorio), Mike Stern (30 luglio Auditorium del Conservatorio), Mario Biondi (19 agosto alla Fiera), e a quelle organizzate in città, a partire dal concerto di Salmo (1 luglio alla Fiera) in cui sono previste oltre 6.000 presenze, per proseguire con l'International Chamber Quartet (8 agosto Auditorium del Conservatorio) e Fiorella Mannoia (9 settembre Fiera).